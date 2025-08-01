Вестник Кавказа

Самолеты между Нальчиком и Сочи станут летать чаще

Аэропорт Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
"Азимут" объявил об увеличении частоты рейсов между Нальчиком и Сочи до двух раз в неделю. Билеты на авиарейсы между КБР и черноморским курортом пользуются хорошим спросом.

Авиакомпания "Азимут" увеличивает частоту рейсов по направлению Нальчик - Сочи - Нальчик.

Сообщается, что прямые рейсы на данном направлении будут теперь выполняться по два раза в неделю – по вторникам и субботам.

Увеличить частоту рейсов перевозчик решил на фоне полной загрузки текущих рейсов.

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
840 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.