Самолеты между Нальчиком и Сочи станут летать чаще

"Азимут" объявил об увеличении частоты рейсов между Нальчиком и Сочи до двух раз в неделю. Билеты на авиарейсы между КБР и черноморским курортом пользуются хорошим спросом.

Авиакомпания "Азимут" увеличивает частоту рейсов по направлению Нальчик - Сочи - Нальчик.

Сообщается, что прямые рейсы на данном направлении будут теперь выполняться по два раза в неделю – по вторникам и субботам.

Увеличить частоту рейсов перевозчик решил на фоне полной загрузки текущих рейсов.

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании.