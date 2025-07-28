Загрузка отелей в Сочи в бархатный сезон составила 60%

Глава Сочи рассказал о высоких показателях бронирования отелей города в бархатный сезон.

Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что бархатный сезон в курортном городе ожидается продолжительным и теплым. Уровень бронирования отелей достиг 60% в сентябре-октябре.

Как отметил градоначальник, этого показателя удалось добиться за счет выгодных предложений 50 крупнейших сочинских отелей семьям с детьми и путешественникам, которые бронируют места заранее.

"Также эффективны оказались совместные преференции 50 крупнейших сочинских отелей для семей с детьми и тех, кто планирует отдых заранее. Как результат – средства размещения с сентября по октябрь забронированы уже на 60%"

– Андрей Прошунин

Прошунин также добавил, что в этом сезоне еще пять отелей в Сочи подключились к системе "все включено".

По информации градоначальника, Сочи с начала года принял порядка 4,6 млн туристов.