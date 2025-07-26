Сочи заработал на туризме более 77 млрд рублей за год

В мэрии Сочи назвали доходы туристической отрасли за год. В целом за 10 лет доходы отрасли выросли более чем в два раза.

В городской администрации Сочи поделились данными о доходах туристических объектов города. Согласно информации чиновников, объем доходов туристического комплекса превысил 77 млрд рублей.

Как отметили в администрации города-курорта, за 10 лет туристическая отрасль нарастила доходы более чем в два раза.

"В 2015 году объем доходов составлял 30,7 млрд рублей, а сегодня достигает 77,3 млрд рублей. Сочи — бесспорный лидер в регионе по объему курортно-туристического комплекса, его доля в сфере услуг — около 56%"

– администрация Сочи

В городской администрации также отметили факторы, которые благоприятно сказались на увеличении оборота туристической отрасли. Например, за 10 лет вдвое увеличилось количество отелей в городе.