Стоимость отелей в Сочи выросла на 45% за три года

С 2022 года цены на отели и гостиницы в Сочи увеличились на 45%. Особой популярностью у туристов пользуются объекты размещения по системе "все включено".

В среднем цены на отели в Сочи выросли на 45% за последние три года. Особенно это коснулось отелей, работающих по системе "все включено", рассказал председатель правления Ассоциация отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

"Подорожание на 45% за три года с учетом колоссальной инфляции в стране, которую даже ЦБ еле может придавить ставкой в 21% - это совсем небольшой рост, особенно в сравнении с ростом издержек для отелей"

- Дмитрий Богданов

Он подчеркнул, что на рост цен также повлияло введение туристического налога и идущая реформа системы классификации.

Несмотря на это, отели, работающие не по системе "все включено" имеют доступные цены на услуги. По данным Дмитрия Богданова, пять дней проживания в отелях Адлера на первой линии от моря обойдется туристам в 14,9 тыс рублей за двоих.

При этом большинство путешественников выбирают отели, которые работают по системе "все включено" и "ультра все включено" с расширенном списком услуг, к которым в последнее время добавились различные программы, ориентирующиеся на отдыхающих с детьми.

Богданов в разговоре с изданием "Интерфакс" добавил, что отельеры стараются внимательно оценивать текущую динамику загрузки и бронирования и вводят лояльные цены и акции для проживания, чтобы поток гостей сохранялся.