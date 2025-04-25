Сочи порадует туристов тремя новыми отелями

На Кубани за пять лет построили свыше 180 новых отелей, сейчас в регионе реализуется еще 76 инвестиционных проектов, в том числе 29 – в курортном Сочи, три новых отеля в городе откроются уже в этом 2025 году.

Заместитель главы Краснодарского края Александр Руппель совместно с представителями краевого Минкурортов и администрации Сочи сегодня проинспектировал ход строительства трех санаториев, возводящихся в рамках инвестиционных проектов региона, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В ходе проверки хода строительства он напомнил, что только за последние пять лет в крае было возведено более 180 новых гостиниц, и сейчас реализуются еще 76 инвестпроектов на общую сумму более 864 млрд рублей, причем 29 из них – в Сочи, передает "АиФ-Юг".

Александр Руппель остался доволен строительством – так, санаторий "Кристалл" в Хосте, в котором более 350 номеров, огромный медцентр из 80 кабинетов с новейшим оборудованием для грязе- и водолечения, акватермальная зона с большим бассейном, саунами и хамамом, уже получил разрешение и скоро начнет принимать гостей.

Санаторий "Волна" пока строится – в нем будут комфортные номера для постояльцев, медицинский и СПА-центры и круглогодичные бассейны, зоны отдыха и точки питания. Радикально меняется и гостиница "Приморская" – помимо исторической постройки 1936 года здесь растут два современных 28-этажных корпуса, в них уже проводится внутренняя и внешняя отделка и остекление.

Историческое здание гостиницы тоже восстанавливается по оригинальным планам, в ее интерьере даже сохранены 60-летние магнолии.