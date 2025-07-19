Российские семьи выбирают Сочи для отдыха в августе

Сочи стал самым популярным направлением для семейного отдыха в августе. В среднем туристы планируют провести в Сочи восемь ночей.

Отечественный сервис бронирования апартаментов "Твил.ру" выявил самые популярные направления для семейного отдыха в августе текущего года.

Лидером рейтинга стал Сочи, за которым 16% бронирований в указанном месяце. Вторую строчку между собой поделили Ялта и Санкт-Петербург, которые собрали 5%.

В десятку также вошли Феодосия, Ейск, Евпатория, Геленджик, Алушта, Суда и Анапа.

Стоит добавить, что в среднем путешественники намерены отдохнуть в Сочи восемь ночей и потратить на каждую из них 6 272 рубля.