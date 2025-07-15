Пляжи Сочи будут доступными и для горожан

У курортного Сочи есть резерв для бесплатных муниципальных городских пляжей, которые власти города планируют оборудовать для жителей города, обеленных такими территориями из-за наплыва туристов.

Несмотря на обилие туристов на пляжах курортного Сочи, жителей города не оставят без возможности бесплатно отдохнуть на черноморском побережье города-курорта, рассказал его мэр Андрей Прошунин.

"Нужно... увеличить количество бесплатных муниципальных пляжей, под которые сейчас используется под пляжи чуть больше 40 км береговой полосы из 100 возможных"

- Андрей Прошунин

Ситуация сложилась весьма непростая – при обилии туристов число общедоступных муниципальных пляжей сокращается, и жители города остаются обделенными местами отдыха, хотя их должно быть значительно больше, рассказал Андрей Прошунин, передает РИА Новости.

Новые муниципальные пляжи – назревшая необходимость, но это потребует укрепления береговой линии, поскольку пляжные территории заметно и неуклонно деградируют – и это большая проблема.

Спасти ситуацию может укрепление береговой линии – это позволит безопасно развивать курортную зону в перспективе 30-50 лет, что крайне важно для города, - добавил глава курорта.