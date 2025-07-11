Сочи встретил четырехмиллионного туриста с начала 2025 года

Сегодня в Сочи прибыл четырехмиллионный турист с начала текущего года. Ей стала жительница Подмосковья.

В Сочи встретили четырехмиллионного туриста с начала 2025 года, рассказал глава города Андрей Прошунин.

"Сегодня мы с радостью встретили четырехмиллионного гостя 2025 года! Им стала Ольга Русанова из Московской области, которая приехала в Сочи с мужем и двумя сыновьями"

- Андрей Прошунин

Он передал, что в честь юбилейных гостей в отеле устроили праздник.

На данный момент в Сочи отдыхает свыше 180 тыс туристов, а загрузка отелей достигла 86%, отметил мэр. Он добавил, что несмотря на спад спроса в начале лета, уровень бронирований на август растет.

Напомним, что Сочи попал на первое место в топе самых популярных курортов Краснодарского края. Он занимает 59% от всех бронирований туров в регионе.