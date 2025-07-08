Контроль за пляжами в Сочи усилили из-за наплыва туристов

В Сочи усилили контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм на пляжах и предприятиях общепита. Решение связано с пиком курортного сезона.

На пляжах Сочи решили усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в пик летнего курортного сезона, рассказали в администрации города.

"Департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации города проводит ежедневный мониторинг пляжей и предприятий общепита"

- администрация Сочи

Уточняется, что инвентарь и поверхности несколько раз в день обрабатываются антисептиком.

Помимо этого, для туристов транслируют видеоролики о гигиене и размещены QR-коды с видео о профилактике ротавируса. По данным городской администрации, санитарно-эпидемиологическая обстановка в Сочи остается стабильной.

В летний сезон 2025 года в городе открыты 180 пляжей, которые одновременно вмещают до 300 тыс туристов.

Стоит отметить, что в Сочи с 11 по 13 июля ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет 36-37 градусов тепла.