Вестник Кавказа

Море от Сочи до Новороссийска пригодно для купания

Море от Сочи до Новороссийска пригодно для купания
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Роспотребнадзор вновь проверил морскую воду на черноморских курортах. Купаться можно от Сочи до Новороссийска, пляжи Анапы по-прежнему закрыты.

Новые исследования морской воды, проведенные в разгар курортного сезона подтвердили пригодность воды для купания почти на всем побережье в Краснодарском крае, информирует региональный Роспотребнадзор.

"По результатам исследований все пробы соответствуют установленным санитарным нормам. На побережье городов Сочи, Туапсе, Геленджик, Новороссийск никаких отклонений и нарушений по всем исследуемым показателям нет"

– сообщение

В Анапе закрыт для посещения 141 пляж, также закрыта для отдыхающих часть пляжей Темрюкского района.

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