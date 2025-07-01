Море от Сочи до Новороссийска пригодно для купания

Роспотребнадзор вновь проверил морскую воду на черноморских курортах. Купаться можно от Сочи до Новороссийска, пляжи Анапы по-прежнему закрыты.

Новые исследования морской воды, проведенные в разгар курортного сезона подтвердили пригодность воды для купания почти на всем побережье в Краснодарском крае, информирует региональный Роспотребнадзор.

"По результатам исследований все пробы соответствуют установленным санитарным нормам. На побережье городов Сочи, Туапсе, Геленджик, Новороссийск никаких отклонений и нарушений по всем исследуемым показателям нет"

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В Анапе закрыт для посещения 141 пляж, также закрыта для отдыхающих часть пляжей Темрюкского района.