В Нальчике горел торговый центр

Спасатели справились с пожаром в торговом центре в столице КБР. Уточняется, что горела вытяжная система.
В здании торгово-развлекательного комплекса "Дея" в Нальчике произошел пожар в вентиляционной системе, рассказали в МЧС Кабардино-Балкарии.
"В 8:50 поступило сообщение о том, что в городе Нальчик по ул. Кирова произошел пожар в ТРЦ "Дея". По прибытии установлено, что горит вытяжная система"
- МЧС Кабардино-Балкарии
Спасателями пришлось оперативно провести эвакуацию посетителей и работников ТРЦ. На данный момент известно, что пожар полностью потушен.
В МЧС передали, что в результате происшествия пострадавших и погибших нет. Его причины и детали уточняются.