В Нальчике горел торговый центр

© Фото: МЧС Кабардино-Балкарии
Спасатели справились с пожаром в торговом центре в столице КБР. Уточняется, что горела вытяжная система.

В здании торгово-развлекательного комплекса "Дея" в Нальчике произошел пожар в вентиляционной системе, рассказали в МЧС Кабардино-Балкарии.

"В 8:50 поступило сообщение о том, что в городе Нальчик по ул. Кирова произошел пожар в ТРЦ "Дея". По прибытии установлено, что горит вытяжная система"

- МЧС Кабардино-Балкарии

Спасателями пришлось оперативно провести эвакуацию посетителей и работников ТРЦ. На данный момент известно, что пожар полностью потушен.

В МЧС передали, что в результате происшествия пострадавших и погибших нет. Его причины и детали уточняются.

