В столице КБР произошел обрыв на канатной дороге, есть пострадавшие

Сегодня вечером в курортной зоне столицы Кабардино-Балкарии Нальчике оборвался трос на канатно-кресельной дороге – любимой локации туристов, после падения с пятиметровой высоты есть пострадавшие.

Сегодня в курортной зоне городского округа Нальчик в столице Кабардино-Балкарии оборвался несущий трос канатной дороги, серьезные травмы получили как минимум пять человек, сообщает в своем Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

"В 17:45 08.08.2025 г. поступила информация, что произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне г. о. Нальчик. На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России и все экстренные службы. По предварительной информации, есть пострадавшие"

- МЧС России по КБР

Чуть позже в центре медицины катастроф сообщили, что пятеро человек упали в воду, которая немного смягчила падение, поэтому обошлось без пострадавших в тяжелом состоянии нет, передает ТАСС.

Сейчас на месте обрыва работают медики и спасатели, проводится эвакуация людей, часть из которых застряла на высоте.

Канатная дорога - популярная локация у туристов, она поднимает посетителей на одну из главных достопримечательностей республики - гору Малая Кизиловка, на которой на высоте 600 м находится ресторан в виде головы богатыря Сосруко.