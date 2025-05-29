Кабардино-Балкария приняла почти миллион туристов с начала 2025 года

За первые 6 месяцев 2025 года отдых в КБР выбрали 910 тыс путешественников, что на 14,5% больше прошлогодних показателей. Это связано с развитием прямого авиасообщения.

С января по июнь 2025 года туристический поток в Кабардино-Балкарию (КБР) вырос на 14,5% по сравнению с прошлогодними показателями и составил 910 тыс человек, рассказали в пресс-службе администрации главы региона.

"По оперативным данным, за период с января по июнь туристический поток в республику вырос на 14,5% и составил 910 тыс. человек"

- администрация главы КБР

Вырос и показатель бронирования отелей и гостиниц: рост составил 14%.

Особой популярностью КБР пользуется у туристов из Москвы и Московской области, Кубани и Ставрополья, а также Санкт-Петербурга. Помимо них, в первую десятку по турпотоку вошел Татарстан. Это связывают с развитием прямого авиасообщения между регионами.

Наиболее популярным местом в КБР стал Эльбрус, на него пришлось 55% всего потока туристов. С начала 2025 года его посетили около полумиллиона путешественников.

Напомним, что в 2024 году отдых в Кабардино-Балкарии выбрали 794 тыс человек.