В МИД России сообщили об изменениях в диалоге с США

В диалоге России и Соединенных Штатов наметились зарождаются ростки здравого смысла. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия-1".
"В диалоге с США появляются некие ростки того здравого смысла, которого так не хватало в последние месяцы и годы"
– Сергей Рябков
Он также акцентировал внимание на том, что сейчас нужна "не разрядка, а нужна политическая воля для того, чтобы начать постепенно снижать температуру этих перегретых международных отношений.
"Как это сделать - на очень многие вопросы нет ответов"
– замглавы МИД РФ
Он добавил, что сам термин "разрядка" сегодня неуместно применять, поскольку он относится к прошлым этапам развития международных отношений.
На днях стало известно, что на следующей неделе лидеры России и США проведут личную встречу. Она пройдет на Аляске 15 августа.