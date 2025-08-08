В МИД России сообщили об изменениях в диалоге с США

Сергей Рябков прокомментировал текущий уровень диалога с США. Он отметил, что в нем появились некие ростки здравого смысла.

В диалоге России и Соединенных Штатов наметились зарождаются ростки здравого смысла. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия-1".

"В диалоге с США появляются некие ростки того здравого смысла, которого так не хватало в последние месяцы и годы"

– Сергей Рябков

Он также акцентировал внимание на том, что сейчас нужна "не разрядка, а нужна политическая воля для того, чтобы начать постепенно снижать температуру этих перегретых международных отношений.

"Как это сделать - на очень многие вопросы нет ответов"

– замглавы МИД РФ

Он добавил, что сам термин "разрядка" сегодня неуместно применять, поскольку он относится к прошлым этапам развития международных отношений.

На днях стало известно, что на следующей неделе лидеры России и США проведут личную встречу. Она пройдет на Аляске 15 августа.