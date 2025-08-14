В Махачкале в море утонули двое подростков

В воскресенье в Дагестане произошел несчастный случай, во время купания в Каспийском море утонули двое подростков.
В Дагестане двое несовершеннолетних утонули накануне при купании в Каспийском море в Махачкале, информирует пресс-служба СУ СК РФ по региону.
"По предварительным данным, 17 августа 2025 года во время купания в море вблизи микрорайона Караман-4 г. Махачкалы утонули двое несовершеннолетних"
– сообщение
По данным прокуратуры, в море пропали 17-летние жители.
По факту происшествия организована проверка, выясняют все причины и обстоятельства трагедии.