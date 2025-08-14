Вестник Кавказа

В Махачкале в море утонули двое подростков

Пляж в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В воскресенье в Дагестане произошел несчастный случай, во время купания в Каспийском море утонули двое подростков.

В Дагестане двое несовершеннолетних утонули накануне при купании в Каспийском море в Махачкале, информирует пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 17 августа 2025 года во время купания в море вблизи микрорайона Караман-4 г. Махачкалы утонули двое несовершеннолетних"

– сообщение

По данным прокуратуры, в море пропали 17-летние жители.

По факту происшествия организована проверка, выясняют все причины и обстоятельства трагедии.

