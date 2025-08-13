Вестник Кавказа

Взрыв газа в Буйнакском районе: пострадал ребенок

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В результате взрыва газа в жилом доме в Буйнакском районе Дагестана пострадал ребенок. Он получил ожоги и был доставлен в больницу.

В жилом доме в населенном пункте Манасаул Буйнакского района Дагестана произошел хлопок газа, рассказали в республиканском СУ СК РФ.

"По предварительным данным, в результате хлопка газовоздушной смеси в жилом доме на территории села Манасаул пострадал несовершеннолетний ребенок"

- СУ Следственного комитета РФ по Дагестану

В ведомстве уточнили, что пострадавший ребенок был оперативно доставлен в больницу с ожогами.

По этому факту следователи организовали проверку.

