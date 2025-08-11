Вестник Кавказа

Дагестану выделят 1,5 млрд рублей на модернизацию энергосетей

Подстанция
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане проведут комплексное обновление энергетической инфраструктуры. На эти цели выделено 1,5 млрд рублей.

Дагестан получит 1,5 млрд рублей на обновление системы энергоснабжения, информирует пресс-служба администрации республики. 

"Средства могут быть направлены на подготовку сетей к прохождению летних и зимних максимумов пиковых нагрузок. Планируется в том числе заменить около 20 линий, на которые приходится около 90% всех отключений электроэнергии в Махачкале"

– сообщение пресс-службы 

Ранее власти региона сообщали о сложной ситуации с энергетическим комплексом из-за жаркой погоды. Также отмечался высокий уровень износа сетей на фоне роста потребления и нелегальной застройки.

Отметим, что Дагестан также получит 7 млрд рублей на модернизацию системы водоснабжения. В частности, будет построен водовод от Каспийска до Избербаша протяженностью 46 км.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
935 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.