Дагестану выделят 1,5 млрд рублей на модернизацию энергосетей

Дагестан получит 1,5 млрд рублей на обновление системы энергоснабжения, информирует пресс-служба администрации республики.
"Средства могут быть направлены на подготовку сетей к прохождению летних и зимних максимумов пиковых нагрузок. Планируется в том числе заменить около 20 линий, на которые приходится около 90% всех отключений электроэнергии в Махачкале"
– сообщение пресс-службы
Ранее власти региона сообщали о сложной ситуации с энергетическим комплексом из-за жаркой погоды. Также отмечался высокий уровень износа сетей на фоне роста потребления и нелегальной застройки.
Отметим, что Дагестан также получит 7 млрд рублей на модернизацию системы водоснабжения. В частности, будет построен водовод от Каспийска до Избербаша протяженностью 46 км.