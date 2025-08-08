Жители Дагестана чаще других россиян ищут подработку

В Дагестане больше половины жителей нуждаются в подработке – 63%. Это самый высокий процент по России.

Согласно исследованию hh. ru, больше всего в России в подработке заинтересованы жители Дагестана.

В республике 63% респондентов сообщили о необходимости найти подработку. При этом в среднем по России о подработке думают 47% опрошенных – с 2024 года подработка стала интересовать на 4% больше россиян.

"Особенно заметен рост интереса к подработке в курортных регионах. Существенная динамика отмечена и в Ростовской области, Дагестане и Краснодарском крае"

– Авито Подработка

Опрос показал, что подработка уже имеется у 6% жителей России. Особенно много вакансий для частичной занятости предлагают следующие регионы: Москва и Московская области, Санкт-Петербург, Свердловская область и Краснодарский край, пишут "Известия".