Туристы выбирают Дагестан в бархатный сезон 2025 года

В бархатный сезон 2025 года российские туристы особенно интересуются отдыхом в Дагестане. Спрос на путешествия в регион вырос на 78%, согласно данным "Яндекса".

Дагестан попал в топ-10 наиболее востребованных направлений России для отдыха в бархатный сезон, согласно данным исследования сервиса "Яндекс Путешествия", в котором сравнили поиск и бронирование туристического жилья в сентябре-октябре за 2024 и 2025 годы.

"Средняя цена за ночь в отелях и апартаментах региона составляет 6 440 рублей. В среднем в местных отелях и апартаментах останавливаются на 4 ночи, и к такой поездке начинают готовиться за 112 дней"

- пресс-служба "Яндекса"

Интерес туристов к Дагестану вырос на 78% по сравнению с прошлым годом. Эксперты считают, что это связано с теплой и комфортной погодой в республике в начале осени и с широкой базой объектов размещения на любой кошелек.

В числе российских прибрежных городов с развитой инфраструктурой для туристов, где фиксируется наибольшее снижение цен в бархатный сезон, оказался Дербент: средняя стоимость за сутки проживания снизилась на 6,6%. Ночь в дербентских отелях будут стоить около 6,1 тыс рублей.

Согласно исследованию, подавляющее большинство путешественников предпочитают отели. Далее по востребованности идут гостевые дома, базы и дома отдыха, а также санатории.