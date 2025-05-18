Вестник Кавказа

В Махачкале пройдет первый массовый ночной забег

Около 3 тыс бегунов выйдут на старт в Махачкале в первой половине сентября.

12 сентября в Махачкале состоится первый ночной забег "Атлетика-2025". Мероприятие решено провести ночью, что позволит не перекрывать дороги в столице Дагестана, рассказал организатор забега Алексей Долгих. 

"Решили в этом году ввести „ноу-хау“, организовать первый ночной забег с фестивальной частью. Забег будет ночным, чтобы люди не уставали от перекрытия дорог и никуда не спешили. В этом году мы подошли максимально лояльно"

– Алексей Долгих

По информации организаторов, мероприятие посетит около 3 тыс любителей бега со всей страны. Забег стартует в 21:00 возле театра имени Гамзата Цадасы, маршрут проложен по улицам исторического центра.

