"Ахмат" и "Динамо" Махачкала разошлись миром

"Ахмат" принимал сегодня дома махачкалинское "Динамо" в рамках предпоследнего тура ЧР по футболу сезона 2024/25. В первом круге победу со счетом 1:0 одержали динамовцы.

В Грозном только что завершился матч 29-го тура чемпионата России по футболу между местным "Ахматом" и махачкалинским "Динамо". Команды сыграли вничью 1:1

На гол "Динамо", забитый на 36-й минуте с пенальти полузащитником Сердером Сердеровым, хозяева ответили точным ударом нападающего Максима Самородова на 47-й минуте.

Турнирная таблица

За тур до конца чемпионата России "Ахмат" находится на 14-м месте, имея в своем активе 25 очков. Динамовцы с 28 очками располагаются на 12-й строчке

Напомним, команды, занявшие в национальном первенстве два последних места (15-е и 16-е), напрямую вылетают в ФНЛ. Команды, финишировавшие на 13-й и 14-й строчках, сыграют в переходных матчах с командами, которые в ФНЛ заняли 3-е и 4-е места.