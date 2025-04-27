Лицензию на сезон 2025/26 выдали махачкалинскому "Динамо"

ФК "Динамо" Махачкала объявил о получении лицензии на следующий сезон. Эта лизенция позволит команде из Дагестана продолжить выступление в РПЛ.

Махачкалинский футбольный клуб "Динамо" получил лицензию, позволяющую выступать в сезоне 2025/26 в Премьер-лиге. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах клуба в соцсетях.

"Клуб прошел обязательную процедуру лицензирования с первого раза"

– "Динамо" Махачкала

Турнирная таблица

За два тура до конца чемпионата "Динамо" Махачкала располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 27 очков. Команду из Дагестана отделяет всего 1 очко от зоны плей-офф на вылет. В 29-м туре динамовцы сыграют на выезде с грозненским "Ахматом".