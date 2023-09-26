В Лачине нашли армянские пистолеты и автоматы

Очередная партия оружия ВС Армении была найдена в Лачине. Полиция обнаружила несколько пистолетов, автоматов и карабин.

Правоохранители Лачинского района в ходе розыскных работ обнаружили очередной схрон боеприпасов Вооруженных сил Армении. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

В процессе обхода освобожденных от оккупации территорий сотрудниками полиции были найдены несколько единиц оружия. В частности, обнаружены 4 автомата, 5 пистолетов и один карабин.

Отмечается, что схрон содержал и другие боеприпасы.

По факту обнаружения схрона проводится расследование.