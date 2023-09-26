Схроны с боеприпасами снова найдены в гражданских строениях в Карабахском регионе Азербайджана, сообщение с фото- и видеодоказательствами распространило Минобороны АР.
В ведомстве пояснили, что эти склады принадлежали армянским боевикам и ВС Армении, которые, таким образом, снова задействовали гражданские объекты в военных целях.
"В ходе осмотра оставленных гражданских построек в Карабахском экономическом районе после локальных антитеррористических мероприятий было установлено использование этих объектов в качестве складов боеприпасов"
– МО АР
В министерстве рассказали, что именно было найдено на складах. В первую очередь это оружие. Хранились в гражданских помещениях и боеприпасы к нему, среди них и гранатометные снаряды, а также ракеты для противотанкового комплекса "Корнет".
Кроме того, в схронах нашли военную форму, а также бронежилеты.
Разоружение армянских формирований
Накануне Минобороны Азербайджана опубликовало обновленный список конфискованного у армянских членов НВФ и военных. В общей сложности было изъято почти 800 единиц стрелкового оружия, более 40 орудий, свыше 160 средств ПВО. Количество изъятых боеприпасов превысило 175 тыс.