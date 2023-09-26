Опубликовано: 9:37, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Минобороны Азербайджана

Очередные подтверждения использования армянскими сепаратистами и ВС Армении объектов гражданской инфраструктуры в целях хранения вооружения обнаружены в Карабахском регионе Азербайджана. Фото и видео складов боеприпасов распространило Минобороны Азербайджана.

Схроны с боеприпасами снова найдены в гражданских строениях в Карабахском регионе Азербайджана, сообщение с фото- и видеодоказательствами распространило Минобороны АР.

В ведомстве пояснили, что эти склады принадлежали армянским боевикам и ВС Армении, которые, таким образом, снова задействовали гражданские объекты в военных целях.

"В ходе осмотра оставленных гражданских построек в Карабахском экономическом районе после локальных антитеррористических мероприятий было установлено использование этих объектов в качестве складов боеприпасов"

– МО АР

В министерстве рассказали, что именно было найдено на складах. В первую очередь это оружие. Хранились в гражданских помещениях и боеприпасы к нему, среди них и гранатометные снаряды, а также ракеты для противотанкового комплекса "Корнет".

Кроме того, в схронах нашли военную форму, а также бронежилеты.

Разоружение армянских формирований

Накануне Минобороны Азербайджана опубликовало обновленный список конфискованного у армянских членов НВФ и военных. В общей сложности было изъято почти 800 единиц стрелкового оружия, более 40 орудий, свыше 160 средств ПВО. Количество изъятых боеприпасов превысило 175 тыс.