Армянские боевики прятали оружие в гражданских объектах

Опубликовано: 18:58, 24 сен 2023 (UTC+3 MSK)

На различных участках Карабахского экономического района сегодня были найдены замаскированные под гражданские объекты склады оружия армянских боевиков. Их содержимое доказывает, что на протяжении 2,5 лет после Карабахской войны Ереван накачивал сепаратистов вооружениями.

Минобороны Азербайджана опубликовало фотоотчет и видеоролик о ходе разоружения отрядов ВС Армении и НВФ в Карабахском экономическом районе. Процесс изъятия оружия показывает, что армянские боевики прятали вооружения в различных гражданских объектах, зная, что Баку будет вести огонь только по заведомо военным целям.

Некоторые гражданские объекты, как можно видеть на фото, были целиком переоборудованы под склады боеприпасов, и эти склады забиты патронами и снарядами до самого потолка.

Из таких построек в большом количестве изымаются автоматы, пулеметы, ПЗРК, минометы, ракеты, иные снаряды и патроны, другое военное снаряжение. Уже первые дни разоружения показывают, насколько Ереван за предыдущие годы успел накачать Ханкенди оружием.