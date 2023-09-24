На медно-молибденовом заводе в Карабахе нашли склад оружия

Опубликовано: 16:56, 24 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Предприятие "Демирли", на котором прошлой осенью беглый миллиардер Рубен Варданян грабил азербайджанские ресурсы, пользуясь нарушениями режима Лачинского коридора, оказалось оружейным складом. Большое количество оружия и боеприпасов в здании сегодня нашли ВС Азербайджана.

Выяснилась причина, по которой беглый миллиардер Рубен Варданян всеми силами старался не допустить мониторинг медно-молибденового месторождения "Демирли" в бывшей зоне временного размещения российских миротворцев, разграблением которого он занялся прошлой осенью. Варданян не мог показать азербайджанским экспертам горнорудное предприятие, поскольку его помещения были забиты оружием.

Азербайджанские войска, вошедшие на предприятие "Демирли" в процессе разоружения армянских боевиков, обнаружили, что здание использовалось как склад вооружений. Как можно видеть на видео, в некоторых комнатах ящики с оружием высятся до потолка.

В основном это огнестрельное оружие и патроны к нему, но также есть взрывчатые вещества и минометы. Все найденные вооружения – Минобороны Азербайджана сообщает о "большом количестве" – были изъяты азербайджанскими военными сегодня утром.

В связи с этим возникает вопрос, не постигла ли та же участь превращения в оружейный склад и предприятие на золоторудном месторождении "Гызылбулаг". Ответ мы узнаем скоро, поскольку процесс разоружения боевиков идет по плану.