Министерство обороны Азербайджана продемонстрировало боевую технику, а также оружие и боеприпасы, которые были изъяты в числе прочего у сепартистов в Ханкенди после локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана.
Как следует из ролика, формирования ВС Армении располагали:
- ЗРК "Тор-М2КМ",
- ЗРК "Оса",
- переносными ЗРК "Игла-С",
- снарядами для пушки-гаубицы Д-20,
- машинами связи и командно-штабными.
Минобороны России о разоружении формирований ВС Армении
Российское оборонное ведомство заявило о начале запуска сдачи сепаратистами вооружения и военной техники. Она проходит под контролем миротворцев РФ.
"На 22 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5000 боеприпасов"
– МО РФ
Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины
Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.
Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.