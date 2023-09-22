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Формирования ВС Армении в Карабахе сдают оружие и боеприпасы

Формирования ВС Армении в Карабахе сдают оружие и боеприпасы
© Фото: Минобороны Азербайджана
Сепаратисты в Ханкенди имели в своем распоряжении зенитно-ракетные комплексы "Тор" и "Оса", а также другое оружие, технику и боеприпасы. Видеоролик, на котором распространено изъятое вооружение, распространило Минобороны Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана продемонстрировало боевую технику, а также оружие и боеприпасы, которые были изъяты в числе прочего у сепартистов в Ханкенди после локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана.

Как следует из ролика, формирования ВС Армении располагали:

  • ЗРК "Тор-М2КМ",
  • ЗРК "Оса",
  • переносными ЗРК "Игла-С",
  • снарядами для пушки-гаубицы Д-20,
  • машинами связи и командно-штабными.

Минобороны России о разоружении формирований ВС Армении

Российское оборонное ведомство заявило о начале запуска сдачи сепаратистами вооружения и военной техники. Она проходит под контролем миротворцев РФ.

"На 22 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5000 боеприпасов"

– МО РФ

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.

Карабахские сепаратисты избавляются от архивов

Карабахские сепаратисты избавляются от архивов

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