Опубликовано: 19:38, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Минобороны Азербайджана

Сепаратисты в Ханкенди имели в своем распоряжении зенитно-ракетные комплексы "Тор" и "Оса", а также другое оружие, технику и боеприпасы. Видеоролик, на котором распространено изъятое вооружение, распространило Минобороны Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана продемонстрировало боевую технику, а также оружие и боеприпасы, которые были изъяты в числе прочего у сепартистов в Ханкенди после локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана.

Как следует из ролика, формирования ВС Армении располагали:

ЗРК "Тор-М2КМ",

ЗРК "Оса",

переносными ЗРК "Игла-С",

снарядами для пушки-гаубицы Д-20,

машинами связи и командно-штабными.

Минобороны России о разоружении формирований ВС Армении

Российское оборонное ведомство заявило о начале запуска сдачи сепаратистами вооружения и военной техники. Она проходит под контролем миротворцев РФ.

"На 22 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5000 боеприпасов"

– МО РФ

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.