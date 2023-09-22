Карабахские сепаратисты избавляются от архивов

Опубликовано: 19:37, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ханкенди все чаще устраиваются умышленные поджоги, в ходе которых самопровозглашенные "власти" и главари незаконных вооруженных формирований на территории Карабахского экономического района Азербайджана избавляются от улик.

В городе Ханкенди Азербайджанской Республики долгое время чувствовавшие себя здесь "хозяевами" местные самопровозглашенные "власти" и главари незаконных вооруженных формирований, потворствовавшие им, все чаще совершают умышленные поджоги, избавляясь от компрометирующих их документов, вещественных доказательств, а также архивов, чаще всего это происходит в различных административных зданиях, сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Сотрудниками МВД и министерства обороны принимаются комплексные меры по обеспечению правопорядка в регионе: организована служба с установкой соответствующих постов, ситуация в регионе находится под их полным контролем, передает Trend.

Наблюдения после успешного завершения антитеррористической операции ведутся на всей территории Карабахского экономического региона, под контролем правоохранителей находятся все административные, социальные и промышленные объекты региона, - заверили в МВД республики.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.