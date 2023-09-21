Армения получила мирный договор от Азербайджана

Опубликовано: 14:16, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Итогом переговоров в Евлахе может стать ускорение подготовки мирного договора между Баку и Ереваном.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил о том, что переговоры в Евлахе могут привести к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Он подчеркнул, что проект договора уже передан Армении.

Проект мирного соглашения между Арменией и Ереваном состоит из пяти основных пунктов.

«Проект мирного соглашения между Арменией и Ереваном состоит из пяти основных пунктов, обусловленных международным законодательством. Одним из важнейших пунктов этого документа является взаимное уважение двух государств, приверженность этому принципу подтвердили обе стороны»

– Эльчин Амирбеков

По его словам, проект соглашения предусматривает признание суверенитета двух стран и их территориальной целостности в дополнение к уважению границ между государствами. Кроме того, документ декларирует невмешательство сторон во внутренние дела друг друга.

Далее он отметил, что судьба армян Карабаха – внутреннее дело Азербайджана. Об этом Амирбеков сообщил в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Мы предоставили армянской стороне черновик мирного соглашения и теперь ждем их ответа. Что же касается репатриации армян с территории Карабаха, то это не является принципом, на котором основывается это соглашения, поскольку это внутреннее дело Азербайджана»

– Эльчин Амирбеков

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.