В команде Нурмагомедова поставили точку на его возвращении к боям

Команде экс-чемпиона UFC) Хабиб Нурмагомедова опровергли слухи о его возможном возвращении к боям. Ранее спортсмен в соцсетях намекнул на возможное возобновление карьеры.
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не будет возвращаться к боям. Об этом проинформировали в команде спортсмена.
Ранее «дагестанский орел» намекнул на то, что может вернуться в спорт.
«Хабиб не планирует возобновлять бойцовскую карьеру. Хотя различные предложения продолжают поступать»
– сказал собеседника ТАСС.
В команде пояснили, что, по всей видимости, Хабиб имел в виду футбол.
Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году с беспроигрышным послужным списков в 29 побед.