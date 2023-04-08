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В команде Нурмагомедова поставили точку на его возвращении к боям

В команде Нурмагомедова поставили точку на его возвращении к боям
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Команде экс-чемпиона UFC) Хабиб Нурмагомедова опровергли слухи о его возможном возвращении к боям. Ранее спортсмен в соцсетях намекнул на возможное возобновление карьеры.

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не будет возвращаться к боям. Об этом проинформировали в команде спортсмена.  

Ранее «дагестанский орел» намекнул на то, что может вернуться в спорт.

«Хабиб не планирует возобновлять бойцовскую карьеру. Хотя различные предложения продолжают поступать»

– сказал собеседника ТАСС.

В команде пояснили, что, по всей видимости, Хабиб имел в виду футбол.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году с беспроигрышным послужным списков в 29 побед.

 

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