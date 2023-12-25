В Кисловодске растет собираемость курортного сбора

Кисловодск значимо нарастил показатели собираемости курортного сбора. Мэр курорта сообщил о том, что этот показатель вырос на 10%. Деньги будут направлены на реализацию программ по улучшению городской среды.

Глава Кисловодска сообщил о том, что в минувшем году значительно повысились показатели курортного сбора. По его словам, был поставлен рекорд – город получил от туристов 254 млн рублей.

«За 12 месяцев 2023 года сумма курортного сбора составила 254 миллиона рублей, что на 23 миллиона превысило плановые показатели. По отношению к 2022 году за аналогичный период рост уплаты составил 10%»

– Евгений Моисеев.

По словам главы города, это рекордные показатели за все время, что город участвует в программе, то есть за пять лет.

Далее Моисеев отметил, что уже определены проекты, на реализацию которых будут направлены данные средства. Прежде всего, это благоустройство городских скверов и ремонт пешеходных зон.