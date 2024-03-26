Вестник Кавказа

На Дону построят второй НПЗ

Товарный поезд на фоне завода
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Уже к 2027 году в Ростовской области заработает первая очередь нового, второго в регионе нефтеперерабатывающего завода, который откроется в Новочеркасске и будет производить ГСМ, автохимию и другие продукты нефтепереработки.

Власти Ростовской области подписали на международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: Kazanforum" соглашение о создании на территории особой экономической зоны в Новочеркасске многофункционального нефтеперерабатывающего завода, рассказали в правительстве региона.

В предприятие будет инвестировано 4,8 млрд рублей, его будут строить и вводить в эксплуатацию поэтапно, до 2033 года, а его первая очередь, в которую войдут производственные цеха, склады и лаборатории, заработает в 2027 году, передает "АиФ-Ростов".

У завода будет огромный спектр продукции, востребованной не только в регионе, а и по всей России – в первую очередь это горюче-смазочные материалы: топливо и различные масла, средства автохимии, охлаждающие жидкости и другие продукты.

На сегодняшний день в Ростовской области работает только одно такое предприятие - Новошахтинский НПЗ, который производит мазут, печное, судовое и дизельное топливо и прямогонный бензин, он обеспечивает своим топливом юг страны.

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