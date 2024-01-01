Казахстанские НПЗ приватизировать не будут

В "КазМунайГаз" опровергли слухи о возможной приватизации двух казахстанских нефтеперерабатывающих заводов – в планы правительства страны такие меры не входят, предприятия продолжат работу в штатном режиме.

Никакой приватизации двух нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) - Атырауского и Павлодарского – не планируется и проводиться не будет, заверил заместитель председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Дмитрий Макеев.

"Сегодня в социальных сетях и некоторых СМИ распространилась информация о том, что якобы планируется приватизация Атырауского и Павлодарского НПЗ. Хотелось бы официально заявить, что эта информация не соответствует действительности. Переговоров такого рода не проводилось. Все производственные процессы на НПЗ КМГ идут в штатном режиме"

- Дмитрий Макеев

Ранее о том, что эти НПЗ в соответствии с проектом указа президента Казахстана "О мерах по либерализации экономики", проходящего процедуру согласования в госорганах, будут приватизированы в течение двух лет, написали некоторые казахстанские СМИ.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что с 1 октября 2023 года один из крупнейших казахстанских НПЗ в Атырау встал для проведения планового ремонта, все работы проводились в соответствии с требованиями казахстанского законодательства в области промышленной безопасности по графику, утвержденному министерством энергетики страны.