Казахстан поднял для России цену на прокачку нефти

С 1 января поставки российской нефти по территории Казахстана на НПЗ в Павлодаре подорожали на 37 центов за одну тонну, согласно сведениям на сайте "КазТрансОйл".

С сегодняшнего дня российским компаниям станет дороже прокачивать нефть по территории Казахстана – "КазТрансОйл" в соответствие с распоряжением прошлого месяца, установил более высокую цену на транзит.

Если в 2018-2023 годах российские компании платили по $9,3 за прокачку одной тонны нефти на расстояние в 1 тыс км, то теперь за то же самое они должны будут платить по $11,28. Таким образом, казахстанский транзит вырос для российского нефтяного экспорта на 21,29%.

Речь идет об использовании казахстанского участка нефтепровода ТОН-2. На Казахстан приходится только 186 км этого нефтепровода – от границы с Россией до НПЗ в Павлодаре. Также по этому трубопроводу через Казахстан российская нефть прокачивается в Китай и Узбекистан.