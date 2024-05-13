Вестник Кавказа

Школы Ставрополья приведут в порядок

Школы Ставрополья приведут в порядок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Под капитальный ремонт попали 29 школ Ставропольского края. Их приведут в порядок до конца 2025 года. Реставрация соцобъектов идет по всему Кавказу.

Глава Минобразования Ставрополья Мария Смагина сообщила о проведении ремонтных работ в 29 краевых школах.

По ее словам, в этом году в порядок приведут 6 школ, а в следующем – 23 образовательных учреждения.

Она также заявила о подписании соглашений на ремонт 27 школ. Работы начались в 21 здании.

Стоит добавить, что реставрация соцобъектов охватила весь Кавказ. Так, в Махачкале ремонтируют сквер имени Сулеймана Стальского.

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