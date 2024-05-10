В школе Каспийска обрушился потолок - пострадавших нет

Потолок частично обрушился в одной из школ Дагестана сегодня. ЧП произошло во время перемены, пострадавших нет. Капремонт школы намечен на будущий год.

В школе в Каспийске обрушился потолок, ни обучающиеся, ни педагоги не пострадали, причины ЧП выясняются, проинформировали в минобрнауки Дагестана.

"В связи с появившейся в интернете публикацией об обвале небольшого участка потолка в СОШ №2 Каспийска минобрнауки Республики Дагестан создана рабочая группа для рассмотрения причин и обстоятельств произошедшего с выездом на место"

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В школе уточнили, что никто не пострадал. Данное образовательное учреждение работает в Каспийске с 1939 года, на будущий год запланирован капитальный ремонт.