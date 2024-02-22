Вестник Кавказа

Память Магомедали Магомедова увековечили в школе Каспийска

Память Магомедали Магомедова увековечили в школе Каспийска
© Фото: Telegram-канал Минобрнауки Дагестана
Мемориальная плита в память о главе Дагестана Магомедали Магомедове была установлена сегодня в одной из школ Каспийска. Именно с профессии учителя начинал будущий политик свою трудовую жизнь.

Памятная плита Магомедали Магомедова появилась в Каспийске, сообщает Минобрнауки Дагестана.

Она была установлена на здании школы №1, которая носит имя выдающегося государственного деятеля. Памятник был торжественно открыт в присутствии замминистра Гаджимурада Магомедова, а также других чиновников и законодателей.

"Магомедали Магомедов – великий человек и истинный патриот. Начинал с профессии учителя, в последующем возглавил республику. После распада Советского Союза республика переживала непростые времена. И под контролем Магомедова удалось минимизировать последствия "постсоветских" событий"

– Гаджимурад Магомедов

Напомним, Магомедали Магомедов руководил Дагестаном на протяжении 15 лет, в том числе с 1994-го по 2006 год возглавлял Госсовет Дагестана.

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Память Магомедали Магомедова увековечили в школе Каспийска
© Фото: Telegram-канал Минобрнауки Дагестана
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