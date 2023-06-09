Одна из улиц Каспийска получила имя Магомедали Магомедова

Одна из улиц дагестанского Каспийска - линия 7 в микрорайоне Кемпинг - переименована в честь почетного председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова, постановление об этом подписал врио главы города Арсен Шерифов.
"Переименовать линию 7 микрорайона Кемпинг в городе Каспийске в улицу имени Магомедова Магомедали Магомедовича, с наименованием для аншлага (им. Магомедали Магомедовa)"
- постановление главы Каспийска
Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", руководивший Дагестаном почти 20 лет почетный председатель Государственного совета Дагестана Магомедали Магомедов скончался 4 декабря 2022 года на 93-м году жизни. Политик возглавил республику в довольно тяжелые не только для региона, но и для России в целом времена: распад СССР, экономические проблемы, а затем и чеченский конфликт.