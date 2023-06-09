Опубликовано: 16:49, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба главы Дагестана

Мемориальную доску в память о Магомедали Магомедове установили в центре Махачкалы. В мероприятии приняли участие глава Дагестана и представитель Администрации президента РФ.

На центральной площади Махачкалы увековечили память дагестанского и российского политика Магомедали Магомедова, сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана.

На стене Дома правительства была торжественно открыта памятная доска видному политическому деятелю страны и республики. В мероприятии участвовали глава региона Сергей Меликов и член Администрации президента России Магомедсалам Магомедов.

Меликов на открытии мемориальной плиты напомнил, что Магомедали Магомедов был лидером Дагестана в очень тяжелый период не только для республики, но и для всей России.

"В такие моменты, когда дело касалось интересов Дагестана, судьбы его народа Магомедали Магомедович никогда не отступал. Он держался так, как будто за его спиной стоит вся республика, вся Россия. И шел вперед, не оглядываясь. Для этого нужно было обладать мужеством настоящего горца, благородством истинного патриота Отечества"

- Сергей Меликов

В свою очередь Магомедсалам Магомедов на мероприятии выразил благодарность всем собравшимся, а также тем, кто принимал участие в увековечивании памяти его отца.

"Говорить о Магомедали Магомедовиче просто как об отце трудно, потому что вся его жизнь – это служение Родине. Наверное, ему достался самый сложный период руководства в современной истории. Он испытал на себе все трудности этого времени, но при этом всегда вел республику уверенной, твердой рукой, с честью и достоинством преодолевая их"

- Магомедсалам Магомедов