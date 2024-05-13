Путин рассказал Токаеву о поездке в Китай

Президент РФ Владимир Путин сегодня созвонился со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым и лично поздравил его с днем рождения, а также рассказал о своем визите в КНР. Также главы государств поделились планами на будущее.

Президент России Владимир Путин сегодня позвонил своему казахстанскому коллеге Кассы-Жомарту Токаеву и лично поздравил его с 71-м днем рождения, который тот отмечал накануне, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с исполнившимся 17 мая днем рождения. Затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах"

- официальный сайт президента России

Также главы союзных государств в беседе подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского союзничества и стратегического партнерства.

Еще одной темой беседы глав двух государств стал завершившийся накануне государственный визит Владимира Путина в Китай – российский лидер рассказал главе Казахстана его подробности и поведал о своих впечатлениях.