Организованная группа украла 200 т нефтепродуктов в Дагестане

Факт воровства нефтепродуктов в особо крупном размере обнаружили в Дагестане. Открыто уголовное дело, к нему могут быть причастны полицейские.

Правоохранители в Ногайском и Тарумовском районах Дагестана могли совершать похищения нефтепродуктов, идут проверки, рассказали в МВД Дагестана.

"Сотрудниками УУР (управления уголовного розыска) МВД по РД во взаимодействии с сотрудниками УСБ (управления собственной безопасности) МВД и ФСБ проводится комплекс мероприятий, направленный на противодействие противоправным действиям граждан"

– пресс-служба

В МВД заверили, что по итогам проверки будет вынесено решение.

В то же время, в СУ СКР по Дагестану рассказали о возбуждении дела: речь идет о воровстве нефтепродуктов, которое совершалось организованной группой и было осуществлено в особо крупном размере.

Следствие установило, что буквально за пару месяцев, с августа по октябрь прошлого года, жители Дагестана похитили из магистрального нефтепровода, а также скважин в Ногайском районе минимум 200 т нефтепродуктов. Их стоимость превысила 6 млн рублей.

В рамках дела задержаны девять человек.