Вестник Кавказа

Дегустация сухофруктов, сладостей и чая прошла в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ

Дегустация сухофруктов, сладостей и чая прошла в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Очередное мероприятие состоялось в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве. Все желающие приняли участие в дегустации продуктов, которые производятся в Азербайджане, в том числе сладостей и чая.

"Вкусное" событие провел Павильон "Азербайджан" на ВДНХ 18 мая – здесь состоялась очередная дегустация национальной продукции.

Мероприятие состоялось в рамках выставки-форума "Россия". Оно было организовано совместно с AZPROMO.

Все желающие могли познакомиться с продукцией лучших производителей сухофруктов, а также кондитерских изделий. Образцы были представлены в торговом доме Павильоне.

Из напитков на дегустации можно было найти азербайджанский чай и фруктовые компоты. Было представлено и органическое вино, сделанное из винограда, выращенного в знаменитых виноградниках, которые расположены на западе Шемахинского района.

"Подобные акции неоднократно проводились на площадке Павильона и вызывали большой интерес у москвичей и гостей столицы"

– пресс-служба Павильона

Напомним, павильон "Азербайджан" был построен в 1939 году. После реконструкции он открылся 23 ноября 2019 года.

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