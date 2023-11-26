Дегустация сухофруктов, сладостей и чая прошла в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ

"Вкусное" событие провел Павильон "Азербайджан" на ВДНХ 18 мая – здесь состоялась очередная дегустация национальной продукции.
Мероприятие состоялось в рамках выставки-форума "Россия". Оно было организовано совместно с AZPROMO.
Все желающие могли познакомиться с продукцией лучших производителей сухофруктов, а также кондитерских изделий. Образцы были представлены в торговом доме Павильоне.
Из напитков на дегустации можно было найти азербайджанский чай и фруктовые компоты. Было представлено и органическое вино, сделанное из винограда, выращенного в знаменитых виноградниках, которые расположены на западе Шемахинского района.
"Подобные акции неоднократно проводились на площадке Павильона и вызывали большой интерес у москвичей и гостей столицы"
– пресс-служба Павильона
Напомним, павильон "Азербайджан" был построен в 1939 году. После реконструкции он открылся 23 ноября 2019 года.