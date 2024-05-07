Суд отправил за решетку главу Алагирского района

Районный суд столицы Северной Осетии сегодня арестовал на два месяца главу Алагирского района республики за превышение должностных полномочий, которого задержали накануне – чиновник за бесценок отдал в собственность чужую землю.

Ближайшие два месяца глава администрации местного самоуправления Алагирского района Северной Осетии Герман Гагиев проведет за решеткой – такое решение сегодня принял Ленинский районный суд Владикавказа, сообщили в пресс-службе СУСК России по республике.

"Ленинским районным судом Владикавказа в отношении главы администрации местного самоуправления избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца"

- СК по Северной Осетии

Как выяснили следователи, 4 августа 2022 года администрация района выдала разрешение на строительство капитального объекта на арендованном земельном участке площадью более 9 тыс кв м. Гагиев же, зная, что постройка капитальной не является, подписал разрешение на ее ввод в эксплуатацию, на этом основании земельный участок передали в собственность арендатору по явно заниженной стоимости, передает РИА Новости.

В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по факту превышения им своих должностных полномочий. Ущерб бюджету составил свыше 5 млн рублей.