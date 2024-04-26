Бывшего депутата приговорили почти к 10 годам колонии на Ставрополье

Экс-депутату предстоит провести за решеткой ближайшие 9,5 лет. Суд установил, что мужчина обманным путем завладел десятками миллионов рублей.

В Ставропольском крае вынесли приговор в отношении бывшего депутата региональной думы, обвиняемого в хищении свыше 84 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Ближайшие 9,5 лет мужчина должен будет провести в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что летом 2018 года бывший депутат, занимая должность председателя СППК "Новокавказский", передал в краевой Минсельхоз заявку и документы на соискание гранта, в которых указал заведомо завышенную стоимость планируемого к приобретению оборудования.

"В действительности он завысил стоимость товара на сумму, превышающую 57 млн рублей, при его фактической стоимости около 26 млн рублей. На основании фиктивных документов обвиняемому предоставлен грант на приобретение модульного завода по переработке молока на сумму 49,8 млн рублей"

– пресс-служба прокуратуры

Кроме того, в период с октября 2019 года по октябрь 2020 года бывший депутат от имени двух подконтрольных юрлиц предоставил в Минсельхоз и Минэкономразвития Ставрополье ложные сведения о покупке оборудования для производства сыра, переработки сельскохозяйственной и молочной продукции. Это позволило ему завладеть субсидией на сумму более 34 млн рублей.

По информации краевого УФСБ, осужденным по делу о мошенничестве является Владимир Дорошенко. Он входил во фракцию "Единая Россия".