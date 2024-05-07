Госпитализирован король Саудовской Аравии

В последнее время у 88-летнего короля наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем. Сегодня он был доставлен в больницу для медобследования.

В Джидде госпитализировали короля Саудовской Аравии. Об этом сказано в сообщении, распространенном 19 мая саудовским информагентством SPA.

В последнее время Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, которому в этом году исполнится 89 лет, мучился от болей в суставах и высокой температуры.

В воскресенье его отвезли в больницу для тщательного медобследования.

Напомним, в конце прошлого месяца монарх уже проходил плановую проверку здоровья. Позже сообщалось, что это была "рутинная проверка".