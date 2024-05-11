Вестник Кавказа

Рутульский район Дагестана потрясло небольшое землетрясение

Рутульский район Дагестана потрясло небольшое землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сейсмологи сегодня зафиксировали небольшое землетрясение магнитудой 3,9, которое произошло в Рутульском районе Дагестана – впрочем, подземные толчки жители не ощутили.

Сегодня в Рутульском районе Дагестана было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составляла 3,9, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

Эпицентр землетрясения находился вблизи селения Шиназ, а его очаг - на глубине 20 километров, передает "АиФ-Дагестан".

Землетрясение для местного населения прошло бесследно - толчки на поверхности земли практически не ощущались, поэтому жалоб и звонков от местных жителей не было.

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