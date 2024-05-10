Вестник Кавказа

Мужское здоровье. Простатит и тестостерон. Симптомы, Лечение, Профилактика! Дзидзария

В программе "На здоровье", медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

В этом выпуске уролог Александр Дзидзария расскажет, почему стандартные методы лечения простатита не работают. Мы узнаем, какие исследования для мужчины являются обязательными. Почему климакс у мужчин наступает не так заметно, как у женщин и как можно остановить этот процесс, как вовремя заподозрить рак простаты и почему отношения формируют либидо. Ответы на эти вопросы вы получите из выпуска. Также мы узнаем об опроснике IPSS – международной системе оценки симптомов болезней предстательной железы. Пройти его вы сможете тут.

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