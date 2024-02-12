Власти Ставрополья работают над качеством водоснабжения

Ставропольский край в текущем 2024 году закроет ряд крупных проектов по модернизации системы водоснабжения, рассказал министр ЖКХ края Александр Рябикин.
"В текущем году с привлечением средств Фонда национального благосостояния в работе уже находятся три объекта в Благодарненском и Изобильненском округах. Также планируется начать работы еще на трех объектах в Апанасенковском, Нефтекумском и Ипатовском округах. Это повысит качество предоставляемых коммунальных услуг для более чем 183 тысяч жителей края"
- Александр Рябикин
Также в нынешнем году начнется строительство двух артезианских скважин, которые позволят подвести чистую воду в дома жителей восточной засушливой зоны, передает "Интерфакс".
Улучшится водоснабжение и в Предгорном округе края – для этого здесь строится водовод длиной 36 км, который обеспечит водой семь населенных пунктов и позволит подключать к нему новых потребителей, - добавил министр.