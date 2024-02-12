Власти Ставрополья работают над качеством водоснабжения

До конца нынешнего 2024 года в кранах жителей шести округов Ставрополья будет идти чистая вода, в том числе – и в восточных, засушливых районах, заверили в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Ставропольский край в текущем 2024 году закроет ряд крупных проектов по модернизации системы водоснабжения, рассказал министр ЖКХ края Александр Рябикин.

"В текущем году с привлечением средств Фонда национального благосостояния в работе уже находятся три объекта в Благодарненском и Изобильненском округах. Также планируется начать работы еще на трех объектах в Апанасенковском, Нефтекумском и Ипатовском округах. Это повысит качество предоставляемых коммунальных услуг для более чем 183 тысяч жителей края"

- Александр Рябикин

Также в нынешнем году начнется строительство двух артезианских скважин, которые позволят подвести чистую воду в дома жителей восточной засушливой зоны, передает "Интерфакс".

Улучшится водоснабжение и в Предгорном округе края – для этого здесь строится водовод длиной 36 км, который обеспечит водой семь населенных пунктов и позволит подключать к нему новых потребителей, - добавил министр.