Ставрополь получит больше воды после реконструкции очистных сооружений

Растущие потребности в воде Ставрополя и соседних районов – Шпаковского и Грачевского – будут удовлетворены благодаря реконструкции очистных сооружений. Она стартует уже в 2024 году.

Жители Ставрополя смогут получать больше воды – совсем скоро начнутся работы по обновлению городских очистных сооружений водоснабжения (ОСВ), сообщает сайт краевого правительства.

"В 2024 году начнется реконструкция очистных сооружений водоснабжения (ОСВ) в Ставрополе. Это позволит обеспечить дополнительным объемом питьевой воды жителей краевого центра и населенных пунктов Шпаковского и Грачевского округов"

– пресс-служба

Из-за строительства новых домов и создания инфраструктуры нагрузка на ставропольские водопроводы растет, воды требуется все больше. Сейчас система водоснабжения рассчитана на 150 тыс кубометров в сутки, чего явно недостаточно.

Глава МинЖКХ Ставрополья Александр Рябикин заявил, что этот дефицит исчезнет после реконструкции: обновленные ОСВ смогут давать до 200 тыс кубометров воды в сутки, которой смогут пользоваться жители краевой столицы и двух соседних округов.

Границы Ставрополя могут увеличиться

Ранее стало известно, что территория Ставрополя может быть увеличена за счет Шпаковского района. Этот вопрос будет обсуждаться на общественных слушаниях – они пройдут через две недели.

Власти города считают, что новые территории помогут усилить его градостроительный потенциал.