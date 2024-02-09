Вестник Кавказа

Неизвестные напали на семью на западе Грузии

Машина полиции в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Страшное преступление было совершено в Самегрело-Земо Сванети. Неизвестные пока преступники утром ворвались в жилой дом и напали на проживавшую в нем семью. В результате погиб человек.

Нападение на семью произошло в Грузии, о жестоком преступлении пишут СМИ.

По их данным, ЧП случилось в городе Сенаки, расположенном в Самегрело-Земо Сванети. Преступники утром ворвались в дом и нанесли ранения четырем членам семьи, а затем сбежали.

По пути в больницу один из раненых умер.

Какие мотивы двигали нападавшими, не установлено. Полиция разыскивает подозреваемых.

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